深圳日童被捅死案 疑犯傳搵工不遂行兇

中國廣東省深圳日本人學校一名日籍男童9月18日在上學途中被人持刀捅死，事發至今已一個月。日本《讀賣新聞》昨日引述消息指，44歲男疑犯住在東莞，因不滿意找不到工作，所以覺得做了一件大事就會引起注意，而刺傷日本人會引起很大的反應，會有一些人支持他，於是行兇。

報道指，疑犯沒有固定工作，2015年曾參與破壞東莞電訊設施的事件，而他是在網上查到深圳日本人學校。關於此案，日本外務省領事局長岩本桂一周四與中國外交部副部長鄧勵等在北京磋商，要求中方盡快查明事實並給出說明，迅速採取確保日僑安全的應對舉措。

岩本桂一在磋商後對媒體透露，中方承諾將公開刑事案件的審判，將在司法程序取得進展的階段就該案做出說明，並且意識到社交平台上不實訊息氾濫的現狀，若其違反法律法規將切實採取措施，對此展現出積極態度。

日媒認為中方可能是在暗示深圳此案，以及江蘇省蘇州市早前發生的日本母子被中國男子持刀刺傷，兩宗案件的審判也會公開。

日指華允公開案件審判進度 中方表示，正加強各地日本人學校的保安工作，也會做好有關從日本來華修學旅行的學生安全對策。雙方同意今後繼續保持溝通，還確認了日本的駐外使領館與中國當地有關部門，正推進包括日本人學校所在地的治安部門與日方就確保安全交換訊息等相關工作。根據日本調查機構東京商工研究資料，有157間日企在華有派駐人員，事發後部分日企停止新派遣駐在人員，甚至禁止攜帶家屬，令經濟活動受影響。本報綜合報道