再獲美援33億元軍備 烏提議聯合產武器

美國國防部周三宣布，提供4.25億美元（約33.2億港元）額外安全援助滿足烏克蘭安全及防衞迫切需要，援助物資包括防空導彈、空對地武器、多管火箭及火炮系統彈藥，以及裝甲車輛與反坦克武器。烏克蘭總統澤連斯基向美國總統拜登提議雙方聯合生產武器，並討論額外訓練烏軍的重要。

美國國防部表示，根據總統提取權向烏克蘭撥出國家先進地對空系統（NASAMS）彈藥、防空用途的RIM7海麻雀導彈、刺針防空導彈、M142高機動多管火箭系統彈藥、空對地彈藥、155毫米和105毫米炮彈；拖式反坦克導彈、標槍和AT4反裝甲系統、高機動多用途輪式車輛、小型武器和彈藥；榴彈，熱成像儀器和訓練設備；爆破裝備和彈藥，以及備用零件等。自2021年8月以來，美國國防部67次提供庫存物資烏克蘭。

烏冀無條件獲邀入北約 澤連斯基周三前赴美國國會，談及旨在結束俄烏戰爭「勝利計劃」，內容涵蓋5大重點，包括立即無條件獲邀加入北約，並在境內部署非核戰略性威懾方案等。除了上述兩點，澤連斯基稱須加強國家自衞能力，方法包括進一步武裝烏克蘭及加強國防產業、防空能力、取消武器使用限制等。此外，他提出烏克蘭與美國、歐盟及其他盟友簽署協議，允許展開聯合投資，開發國內天然資源。澤連斯基建議當俄烏戰爭結束後，可讓烏軍提升北約安全，取代部分目前駐歐美軍。本報綜合報道

烏克蘭盼望盡快加入北約。（Getty Images圖片） 澤連斯基