上合峰會反貿易限制 華倡訂10年戰略

【本報綜合報道】中國國務院總理李強周三在巴基斯坦伊斯蘭堡，出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第23次會議。他就深化上合組織合作提出4點建議，包括圍繞使命任務加強戰略對接，制訂好上合組織下個10年發展戰略；緊扣發展需求拓展務實合作，積極籌建上合組織開發銀行；聚焦主要風險做好積極應對；並順應民眾期待擴大人員往來。

李強指出，中方願跟各方一道把元首共識落地為有效行動，把「五個共同家園」的美好願景轉化為現實圖景。他提出，加強戰略溝通，通過對話消弭分歧、增進互信；深化減貧、數碼經濟、綠色發展等合作，提升地區貿易投資便利化和互聯互通水平；加強聯合行動，打擊「三股勢力」，抓緊建設應對安全威脅和挑戰綜合中心、禁毒中心等；建設好上合組織數碼教育聯盟，辦好民間友好論壇等品牌活動。

強調單邊制裁對他國不利 李強和成員國與會領導人簽署並發表聯合公報，批准上合組織建設相關決議。各代表團團長指出，相互尊重主權、獨立、領土完整、平等互利、不干涉內政、不使用或威脅使用武力的原則是國際關係可持續發展的基礎，重申應通過對話協商以和平方式解決國家間分歧和爭端。他們反對破壞多邊貿易體制、阻礙全球可持續發展的保護主義措施、單邊制裁和貿易限制，強調實施單邊制裁違反國際法，並對其他國家和國際經濟關係造成不利的影響。