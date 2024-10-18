以空襲黎南16亡52傷 死者包括市長

納巴泰省省長指，以軍對納巴泰市發動至少10次空襲，形成一條火帶，遇襲的包括市政府總部，卡希等官員當時在內參加每日的危機管理會議。當地市集、民宅、大學、清真寺等亦遭受空襲。以軍則稱，打擊了納巴泰市多個真主黨據點，摧毀真主黨精銳拉萬部隊使用的地下設施。

聯國部隊瞭望塔中以炮火

另一邊廂，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊同日指以軍一輛坦克襲擊部隊位於黎巴嫩東南部邊境村鎮卡法爾基拉的一座瞭望塔，導致兩部相機損毀，瞭望塔也受損，是聯黎部隊陣地再次遭到直接和明顯蓄意的射擊。以色列未對此次事件作出回應。16個向聯合國駐黎巴嫩臨時部隊派遣人員的歐盟國家強烈譴責襲擊聯黎部隊駐地的行為，威脅到參與聯合國任務的軍事人員安全，相關國家達成共識決定向透過最大限度的政治和外交手段向以色列施壓，防止類似事件再次發生。