襲也門叛軍5武器庫 美軍首派B2轟炸機

美國中央司令部宣布，美國空軍B2隱形戰略轟炸機於也門薩那時間昨日凌晨參與空襲也門叛軍青年運動5個地下武器庫。美國對上一次實戰出動B2戰略轟炸機，是前總統奧巴馬在任期最後一天親自批准空襲利比亞的回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）據點。

中央司令部指，中央司令部部隊實施多次及精確空襲打擊多個青年運動放置導彈、武器零件和彈藥的加固地下設施，削弱青年運動持續對紅海地區、曼德海峽、亞丁灣發動鹵莽及非法攻擊，以及威脅美國中東夥伴的能力。美國海軍和空軍資產參與行動，包括B2戰略轟炸機，反映美國在必要時可於任何時間和地點實施空襲的全球打擊能力。

空中不加油可飛1.2萬公里 去年以巴開戰後，也門叛軍持續襲擊紅海地區的船艦，美軍和英軍多次聯手空襲也門境內的叛軍據點，今次則是美軍單獨行動，並首次使用B2轟炸機執行打擊叛軍任務。B2隱形戰略轟炸機核常兼備，可以使用常規彈藥及核武，在空中不加油的情況下，作戰航程可達1.2萬公里，空中加油一次則可達1.8萬公里。

每次執行任務的空中飛行時間一般不少於10小時，美國空軍稱其具有「全球到達」和「全球摧毀」能力。它的隱形特性使其能夠穿透重兵把守的地區，在高空飛行時，被雷達探測到的機率非常小。本報綜合報道