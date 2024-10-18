10月18日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月18日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
北海道爆H5禽流感 日本今季首次
日本北海道政府昨日證實，厚真町一間養雞場爆發高致病性H5禽流感疫情，導致約120隻雞隻死亡，是日本今季首次有養雞場通報禽流感個案。農林水產大臣小里泰弘表示，將迅速推進涉事養雞場的防疫措施，同時希望全國養雞業者採取相應措施，防止疫情進一步擴散。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241018-1018_00180_010/北海道爆H5禽流感--日本今季首次
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc