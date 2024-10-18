北海道爆H5禽流感 日本今季首次

日本北海道政府昨日證實，厚真町一間養雞場爆發高致病性H5禽流感疫情，導致約120隻雞隻死亡，是日本今季首次有養雞場通報禽流感個案。農林水產大臣小里泰弘表示，將迅速推進涉事養雞場的防疫措施，同時希望全國養雞業者採取相應措施，防止疫情進一步擴散。（綜合報道）