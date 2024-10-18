兩岸國際

首爾人踩人案 前警察廳長判無罪

南韓首爾梨泰院於2022年10月29日晚發生人踩人慘劇，導致159人身亡。時任首爾警察廳廳長金廣鎬因延遲救援、指揮應對和調度不力，今年1月被控業務過失致死傷罪，法院昨日一審裁定他無罪。在旁聽席的死者家屬聽到裁決後群情激憤，有人痛哭及大叫「難道這不是一場人為災害嗎」。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc