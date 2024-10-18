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首爾人踩人案 前警察廳長判無罪
南韓首爾梨泰院於2022年10月29日晚發生人踩人慘劇，導致159人身亡。時任首爾警察廳廳長金廣鎬因延遲救援、指揮應對和調度不力，今年1月被控業務過失致死傷罪，法院昨日一審裁定他無罪。在旁聽席的死者家屬聽到裁決後群情激憤，有人痛哭及大叫「難道這不是一場人為災害嗎」。（綜合報道）
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