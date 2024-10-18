10月18日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月18日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
海曹盜隊友2080元 日自衞隊開除
日本傳媒周三報道，一名海上自衞隊隊員數月前從隊友銀行卡中，盜取近4萬日圓（約2,080港元），遭到自衞隊開除。經調查，警方發現涉案隊員在十和田級補給艦濱名號服役，軍階為3等海曹，疑因無錢償還電單車貸款，遂心生歹念犯案。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241018-1018_00180_008/海曹盜隊友2080元--日自衞隊開除
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc