兩岸國際

海曹盜隊友2080元 日自衞隊開除

日本傳媒周三報道，一名海上自衞隊隊員數月前從隊友銀行卡中，盜取近4萬日圓（約2,080港元），遭到自衞隊開除。經調查，警方發現涉案隊員在十和田級補給艦濱名號服役，軍階為3等海曹，疑因無錢償還電單車貸款，遂心生歹念犯案。（綜合報道）
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