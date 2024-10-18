日眾院議席 自民黨或無法取過半

【本報綜合報道】日本眾議院選舉將於本月27日舉行，當地周三公布最新民調指執政自民黨可能無法取得465個議席中的過半數，將是2009年以來首次，執政聯盟中的公明黨亦可能失去小量議席，令執政地位受挑戰。

民調指立憲民主黨表現好

根據規定，取得眾議院超過233席的政黨即可單獨執政，自民黨選前有256席，聯同有32席的公明黨組成執政聯盟。民調顯示，受政治獻金醜聞影響，289個直選單議席選區中，自民黨估計最多贏下30%席位，即不足90席。176個議席通過比例代表分配予政黨，自民黨取得的議席預期會少過上屆大選的72席。執政聯盟中的公明黨亦可能失去幾個席位。在野立憲民主黨表現良好，可能贏得超過130個議席，多過之前的98個席位。日本共產黨、國民民主黨、令和新選組均有可能增加席位。