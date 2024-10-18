石破茂首向靖國神社供奉祭品

【本報綜合報道】日本供奉二戰甲級戰犯的靖國神社昨天開始為期3天的秋季例行大祭，首相石破茂供奉了名為「真榊」的祭品。前經濟安全保障擔當大臣高市早苗當日早上則到靖國神社參拜，而跨黨派議員聯盟早前已宣布考慮到正值眾議院選舉，會推遲集體參拜。

石破茂向靖國神社供奉真榊，祭品上附有「內閣總理大臣石破茂」字樣的木牌。消息人士透露，石破茂在就任首相前並未供奉過真榊，他今次是倣效前首相岸田文雄等人的做法，但不會參拜靖國神社。

中韓促反省歷史

南韓外交部發言人表示，日本政府領導班子再次向美化侵略戰爭、供奉戰爭罪犯的靖國神社獻祭品或前往參拜，韓方對此深感失望與遺憾。韓方敦促日本新內閣領導層正視歷史，以實際行動表現出對過去歷史的謙虛反思和真誠反省，這才是兩國基於互信建立面向未來的雙邊關係的重要基礎。中國外交部發言人毛寧昨天回應，敦促日方正視並且反省侵略歷史，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，徹底同軍國主義劃清界線，堅持走和平發展道路，以實際行動取信亞洲鄰國和國際社會。