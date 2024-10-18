稱炸路屬領土分離工作 朝已將韓列為敵國

官媒披露修憲內容 撐金正恩「兩國論」 北韓官媒昨日證實，北韓已修憲明確把南韓定義為「敵對國家」，為領袖金正恩去年12月提出的「兩國論」提供法律支持。報道亦提及北韓周二炸毀兩韓陸路交通線，指出這是規定南韓為敵國的憲法要求，以及因敵對勢力政治軍事挑釁瀕臨戰爭邊緣的嚴峻安全環境而採取之必然、合法措施。

金正恩早前要求刪除憲法中有關兩韓統一的表述，並增設領土條款，規定在教育工作中把南韓稱為「頭號敵國」和「永遠的主敵」。北韓本月7至8日召開最高人民會議修憲，但此前沒有公布涉韓朝關係及統一條款的具體修改內容。官媒指，作為徹底把北韓主權行使領域與南韓領土分離的階段性工作之一，北韓人民軍總參謀部周二採取措施，在南部邊境的東西部地區從物理上完全切斷了與南韓連接的朝方區段公路和鐵路。

將繼續永久封閉南部邊境 北韓國防省發言人表示，北韓以爆破方法完全封閉了江原道高城郡甘湖里一帶的公路和鐵路60米區段，以及開城市板門區東內里一帶的公路和鐵路60米區段，今後繼續採取措施令封閉的南部邊境實現永久要塞化。北韓國土環境保護省發言人指，爆破工作並未對周邊生態環境造成任何負面影響。

中國外交部發言人毛寧周四主持例行記者會時指，中方很關注半島局勢的發展，且在半島議題上立場一致。中方始終認為維護半島的和平穩定，推動半島問題政治解決進程符合各方的共同利益，也希望各方共同為此作出建設性的努力。

美韓參謀長指朝阻礙和平 另一方面，美國空軍參謀長阿爾文昨日在忠清南道雞龍台南韓三軍總部，與南韓空軍參謀總長李英秀會談，兩人一致認為北韓不斷發展核武器和導彈能力，對韓投放垃圾氣球，甚至以韓方無人機滲透至平壤為借口炸毀連接韓朝的公路和鐵路，阻礙朝鮮半島和印太地區的和平穩定。

兩人就朝俄軍事合作為朝鮮半島乃至全球和平構成嚴重威脅深表擔憂，並商定與聯合國軍司令部成員國、北約成員國等國際社會一道予以應對。雙方就美日韓安全合作的重要性達成共識，並討論今後例行舉行三國空軍參謀長級會議的事宜。本報綜合報道