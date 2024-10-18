北大學歷疑造假 鑑寶網紅闢謠

【本報綜合報道】內地網紅主播屢傳負面新聞，擁有2,500萬粉絲的博主「聽泉鑑寶」日前宣布短暫停播後，外界即質疑其學歷造假。他周二發影片澄清，停播只是單純為了休息，又指學歷資料是註冊帳號時填寫，從未偽造北京大學證書，亦無在直播及任何地方使用北京大學標籤。

聽泉鑑寶本名是丁祥栩，憑豐富文物知識及妙趣橫生的直播風格走紅。上周六，他的平台帳號學校資訊由早前「北京大學」改為「女子中學」。他周二表示，一年來不停地直播，導致身體狀況很差，故選擇在十一期間休息。他指自己只是熱愛古玩的普通人，直播初心就是想用娛樂方式讓他人了解傳統文化，為粉絲提供情緒價值。

停播反增134萬粉絲 根據第3方平台數據顯示，丁祥栩本月1日至9日一共直播12場，場均觀看人次逾1,286萬，直至上周四開始停播。截至周二，他的帳號粉絲量達到2,547萬，較停播前增加134萬人。除了涉嫌學歷造假外，他近期亦捲入直播間疑現館藏文物，以及疑似盜墓者現場要求鑑寶等爭論。