陌生漢夜闖房間 嚇壞母女住客

【本報綜合報道】內地一對母女本月初入住雲南省麗江市某民宿時，一名陌生男子深夜突然撞門闖入，事主母親當晚受驚需要入院。面對母女二人事後提出索償，民宿老闆拒絕，揚言「把你們打死再走法律程序」。

事主索償被拒兼受威脅 涉事女遊客稱，有陌生人10月1日晚上10時許破壞門鎖，進入她與母親入住房間。她指其母事後出現頭暈、呼吸困難等症狀，當晚需到醫院接受檢查治療。當翌日返回民宿時，她發現男子已經離開，遂要求民宿老闆賠償醫藥費、檢查費及精神損失費等。由於民宿老闆拒絕，她決定報警。

麗江市古城保護管理局工作人員指，民警曾安排遊客及民宿雙方協商，民宿方面向遊客道歉，並願意賠償2,000元（人民幣‧下同，約2,200港元），遊客沒有接受。民宿老闆解釋，推錯房門男子正是其丈夫，由於不知道房間已被佔用，故誤推開房門。對於客人要求賠償一萬元（約1.1萬港元）精神損失費及交通費等，民宿老闆表示無法接受要求，將通過法律途徑處理。