男子迪士尼體驗漂流 忽跳船致服務中斷

【本報綜合報道】內地有網民周三在社交平台反映，在上海迪士尼樂園體驗「雷鳴山漂流」期間，一名男子突然解開固定扣並起身站在水中大石頭上，導致該項目中途暫停。截至當晚8時前，項目已恢復正常運行，工作人員稱若遇到此類特殊情況，現場人員會靈活應對，同時採取應急措施，並給予遊客後續服務。

帶啤牌遭攔 遊客質疑安檢 另外，網傳有遊客入園安檢期間，遭保安攔阻稱不允許攜帶啤牌，遊客質疑不利消費者的條款，商家應事先以顯著方式告知，入園規定亦未明令禁止攜帶啤牌，認為自己長期外出旅遊，隨身帶啤牌很正常。安檢人員則表示「這裏是迪士尼樂園，不是棋牌室」，又指遊客可選擇自行處理啤牌等物品，也可選擇放在寄存櫃內。

上海迪士尼度假區客服周三表示，遊客須知未寫明不得攜帶啤牌，具體情況以現場判斷為準，園區不建議遊客攜帶啤牌，雖沒明令禁止，但有寫明不得展開集會等活動。上海迪士尼度假區訊息諮詢熱線工作人員則指，遊客不得從事可能妨礙樂園及配套設施營運的行為，因此目前安檢處不允許帶啤牌入園。