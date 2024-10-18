女生拒交保護費遭圍毆 當局介入

【本報綜合報道】廣東省深圳市近日傳出有女中學生放學回家時，被其他學生索取保護費，她因未給錢被圍毆。深圳市龍華區教育局周二通報，公安及教育部門第一時間介入處置，並安撫、輔導被打學生。

3女暴打40分鐘

網傳影片顯示，3名女生將一名身穿校服的女生圍堵在牆角，對她起飛腳狂踢、掌摑，其中一名施暴者還用受害人的上衣蒙住其頭部進行揮拳，受害人自始至終沒反抗。在場有一名穿着校服的女生旁觀，並未上前制止。一名知情者稱，事發於龍華區一處停車場。網上流傳家長聲明顯示，事件起因為施暴者勒索受害人500至1,000元人民幣（約550至1,100港元）不果，要求她拿手機換錢，之後將她帶到停車場圍毆長達40分鐘。