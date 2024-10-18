女生拒交保護費遭圍毆 當局介入
【本報綜合報道】廣東省深圳市近日傳出有女中學生放學回家時，被其他學生索取保護費，她因未給錢被圍毆。深圳市龍華區教育局周二通報，公安及教育部門第一時間介入處置，並安撫、輔導被打學生。
3女暴打40分鐘
網傳影片顯示，3名女生將一名身穿校服的女生圍堵在牆角，對她起飛腳狂踢、掌摑，其中一名施暴者還用受害人的上衣蒙住其頭部進行揮拳，受害人自始至終沒反抗。在場有一名穿着校服的女生旁觀，並未上前制止。一名知情者稱，事發於龍華區一處停車場。網上流傳家長聲明顯示，事件起因為施暴者勒索受害人500至1,000元人民幣（約550至1,100港元）不果，要求她拿手機換錢，之後將她帶到停車場圍毆長達40分鐘。
龍華區教育局在通報中表示，龍華區六一學校一名學生上周六晚在校外被打，學校獲悉情況後，立即協助家長配合公安機關調查。區教育局已上門慰問學生，加強與家長溝通，並指導學校做好後續跟進處置。區教育局將聯合市公安局龍華分局持續開展學生欺凌事件專項整治和專題培訓，強化學生欺凌防範工作。
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