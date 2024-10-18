標語疑催婚惹反感 湖南官方文化活動捱轟

長沙市計生協新型婚育文化街落成暨第二屆新型婚育文化節啟動儀式，上周四下午在開福區舉辦。該文化街由紅娘小築、姻緣台及多處新型婚育文化裝置場景構成，又設置「愛情問答」、「甜蜜承諾」、「分娩體驗」、「育兒體驗」等打卡點，完成通關打卡體驗可獲「准嫁證」、「實習嫁證」。惟現場設置的部分標語顯示「我願意帶崽」、「生三胎最牛」等，被認為「觀感不適」。

無視現實處境 難增意願

長沙市計生協會工作人員周一回應稱，文化街一些標語設置是針對男女雙方設置，並非只面向女方。該會接到對於標語的意見反饋後，正接納相關建議進行修改。針對這些爭議，當地媒體評論稱，受生育、養育、教育成本高企等多種因素影響，年輕人的生育意願逐漸降低，此現象不是某個部門舉辦一個活動、喊幾個口號就能改變；批評這些口號無視年輕人現實處境，即使在理論上能自圓其說，卻離公眾感受甚遠，難免惹人反感。本報綜合報道