科企傳全員上班37天無補水 當局介入

網傳一份抬頭為珠海朋奇科技有限責任公司上周六發出的通知稱，鑑於近期公司項目緊急情況，為配合項目進度推進，自當日起至下月17日每日均需正常出勤，包括周六和周日。如有特殊情況，需提出申請並經事業部負責人審批通過。據指通知引發部分員工不滿，兩名員工在群聊中當場表示「申請辭職」。

朋奇公司負責人劉先生周二對內媒表示，網傳消息「不完整」。他指，近期公司面臨重大保障項目，需提供全天候保障。因情況特殊，公司把員工調休和發放加班費的權限下放到事業部，加班問題由事業部具體溝通安排。通知發出後，確實有兩名試用期中的員工申請離職，公司人社部門近期會調查核實具體情況。香洲區人力資源和社會保障局工作人員表示，該局已通知勞動監察部門調查核實朋奇公司是否存在違法行為。