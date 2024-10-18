搗逾千假刷單平台 涉款逾億拘23人

13省區收網 檢手機電腦

內江市市中區公安網警今年3月在工作中發現，一款名為「某某戰隊」的微信小程序招募各地人員充當網絡水軍，從事網絡虛假刷單行為。「某某戰隊」的新會員入會時，須繳納199至2,999元（約220至3,300港元）不等會費，根據繳納多少獲得不同層級稱號，並分配不同職務。「某某戰隊」會按照購物平台的要求進行完整的流程交易，但從不實際購買商品。刷單任務開始後，商家會郵寄空包裹虛假發貨，待速遞顯示已簽收，客服立即聯絡刷手給予商品五星好評，相關會員則分別從商家支付的刷單費中獲取每單1至50元（約1.1至55港元）不等佣金。