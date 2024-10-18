搗逾千假刷單平台 涉款逾億拘23人
【本報綜合報道】四川省內江市警方近日破獲一個網絡水軍團夥，在逾兩年內為抖音、小紅書、拼多多、淘寶等平台1,000多個商家「刷單控評」，涉案金額高達一億元人民幣（約1.1億港元），警方抓獲23名疑犯。
13省區收網 檢手機電腦
內江市市中區公安網警今年3月在工作中發現，一款名為「某某戰隊」的微信小程序招募各地人員充當網絡水軍，從事網絡虛假刷單行為。「某某戰隊」的新會員入會時，須繳納199至2,999元（約220至3,300港元）不等會費，根據繳納多少獲得不同層級稱號，並分配不同職務。「某某戰隊」會按照購物平台的要求進行完整的流程交易，但從不實際購買商品。刷單任務開始後，商家會郵寄空包裹虛假發貨，待速遞顯示已簽收，客服立即聯絡刷手給予商品五星好評，相關會員則分別從商家支付的刷單費中獲取每單1至50元（約1.1至55港元）不等佣金。
內江警方4月至8月成立專案組，赴吉林、廣西、江西等13個省區抓獲疑犯，扣查300萬多元（約330萬港元）資金，查獲大量手機、電腦、電話卡、銀行卡等作案工具。
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