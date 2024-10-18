圖摘除機場義工口罩 拘醉酒航空測評網紅

【本報綜合報道】內地航空測評網紅主播「小虎行」近日在廣東省深圳市寶安國際機場，因無理要求在場義工摘除口罩，並滋擾對方，被接報到場的警員帶走。其後他接受酒測超標，最終因涉嫌尋釁滋事被依法處以行政拘留7日的處罰。

小虎行周二在航站樓出發大廳辦理登機手續時，不僅在現場使用手機直播，又疑不滿在場一名女義工戴口罩，要求對方摘除。網傳影片顯示，小虎行跟在女義工身後邊拍邊說：「憑甚麼戴口罩？我就盯着你拍。為甚麼不摘？」從畫面所見，小虎行伸手欲摘下對方口罩，有人路見不平上前制止，並出手打掉小虎行的手機，小虎行反叫女義工報警。

喜監督航班問題 深圳市公安局機場分局周三通報，42歲的王××（即小虎行）事發後被送往醫院，經酒測顯示其體內酒精含量為每100毫升含119毫克酒精。

小虎行熱衷於監督航班上的各種問題，比如空乘制服褶皺、廚房地面有水漬等，又曾命令機艙服務員蹲着跟他說話。多名國內航空公司機艙服務員直言，小虎行一些機上行為干擾機艙服務員的正常工作秩序，甚至影響飛行安全。