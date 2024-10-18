誤判高度 加油車撞華航波音機翼

【本報綜合報道】中華航空一架原定飛往柬埔寨金邊、航班編號CI861的波音737-800客機，周三上午在桃園國際機場進行地面作業時發生意外，遭一輛台灣中油公司油栓車碰撞，導致機身受損。華航考慮到客機安全性，迅速調派另一架客機替代，確保航班準時起飛，所有乘客的行程均未受影響。

華航將向中油公司索償 涉事客機當時停靠在桃園國際機場的D3停機位，準備進行加油等起飛前作業。一輛中油油栓車負責為該航班加油，加油時油栓車司機因誤判機翼高度，不慎撞上客機右側機翼下緣，導致外部結構受損。

事發後華航立即啟動應急措施，調派工程師檢查損壞情況，並初步修復，確保飛機維修過程符合法規標準。

機場方面立即通報民航局展開進一步調查，並確認事故並未影響機場的正常運作或空側設施。今次事件未對班機營運造成重大干擾，華航待釐清詳細起因後，將向中油公司索償，未來亦會加強與加油服務商溝通與合作，確保地面作業流程更安全與精確，避免類似事件再發生。