人大前副主任王雪峰受賄監18年

經審理查明，王雪峰1999年至2022年利用不同職務上的便利及職權或地位形成的便利條件，直接或通過其他國家工作人員職務行為，為有關單位和個人在幹部選拔任用、企業經營、安排工作等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合8,407萬多元（約9,320萬港元）。他2018年至2022年利用退休前擔任河北省人大常委會副主任的職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務行為，為有關單位和個人在案件處理、工程承攬等事項上牟取不正當利益，受賄411萬多元（約450萬港元）。鑑於他歸案後如實供述罪行，提供偵破其他重大案件的線索，認罪悔罪並積極退贓，可對其受賄罪從輕處罰，法庭遂作出上述判決。