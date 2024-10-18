蔡英文傳將到訪 美：一中政策不變

【本報綜合報道】台灣蔡英文打破慣例在卸任後出訪歐洲，美媒周二引述知情人士指她結束訪歐行程後，將在未來幾周內訪問美國。美國國務院前日回應指，美台長期以來都有民間交流前例，台灣私人公民來訪不影響美國一中政策，重申這項政策不變。

美國政治新聞網Politico指出，如果蔡英文在11月5日美國大選前抵美，她可能成為共和黨和民主黨的政治炒作對象，以強化兩黨議員對北京強硬的形象。若蔡英文在美國大選後和總統就職前這段時間訪美，可能會吸引總統當選人尋求與她會晤，以強調美國對台灣的支持。

稱屬私人身份訪問 美國國務院發言人表示，蔡英文現在的身份是私人公民，美方尊重她以私人身份進行的任何出訪，這由她自行回應。

發言人強調，美台長期以來都有民間交流前例，一名來自台灣的私人個人訪問，不影響美國的一中政策。蔡英文辦公室則指無法評論未經證實的引述及報道，對於來自各國的邀訪，未來將基於整體規劃安排出訪，並在適當時間對外說明。

正在訪歐的蔡英文周二抵達法國，前日早上先參觀巴黎薩克雷大學，之後受邀到訪法國參議院，與兩院近30名跨黨派議員會晤並共進午餐。對於法國最後一刻才公布行程是否擔心大陸掣肘，台駐法大使郝培芝稱只是希望行程不要有無謂干擾。