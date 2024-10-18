台灣問題 特朗普叫交保護費 賀錦麗籲自我防衞

賀錦麗

【本報綜合報道】處理兩岸問題的立場持續成為美國總統選舉的關注點。共和黨總統候選人特朗普日前表示，假如他當選，大陸就不會犯台。民主黨總統候選人賀錦麗則強調，台灣有自我防衞的權利。

特朗普周二在芝加哥出席活動接受美媒訪問時，主持提到近日解放軍進行模擬全面封鎖台灣的軍演，問特朗普假如大陸真的對台灣發起軍事行動，他會否派遣美軍捍衞台灣。特朗普並沒正面回答，僅稱大陸現在進行軍演的原因，是「因為他們之後不會這麼做」，暗示若他當選，大陸就不會犯台。他重申，台灣應向美國支付保護費。

賀錦麗周二在密歇根州底特律機場接受媒體提問，被問大陸日前在台灣周邊軍演，令兩岸局勢升溫，如果她是總統，對大陸武力犯台有何立場。她重申，相信一中政策，也相信台灣有權自我防衞。被追問美國政府會否提供武器給台灣，她則未有回答。

特朗普