10月17日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月17日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
嫦娥六號採集月壤 意國亮相
長征六號運載火箭（下圖）周二在山西太原衞星發射中心，成功發射千帆極軌02組衞星，18顆衞星順利進入預定軌道。與此同時，月球探測器嫦娥六號從月球背面採集的月壤（上圖），近日在意大利米蘭舉行的第75屆國際宇航大會亮相，這是嫦娥六號任務帶回月壤首次面向全球展出。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241017-1017_00180_063/嫦娥六號採集月壤--意國亮相
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc