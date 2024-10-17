嫦娥六號採集月壤 意國亮相

長征六號運載火箭（下圖）周二在山西太原衞星發射中心，成功發射千帆極軌02組衞星，18顆衞星順利進入預定軌道。與此同時，月球探測器嫦娥六號從月球背面採集的月壤（上圖），近日在意大利米蘭舉行的第75屆國際宇航大會亮相，這是嫦娥六號任務帶回月壤首次面向全球展出。