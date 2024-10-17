AI走進化石展覽 人與動物可交談

英國劍橋大學動物學博物館周二推行一項長達一個月的展覽計劃，利用人工智能（AI）賦予館內化石及標本展品對話功能，讓參觀者可以透過手機與逝去的動物交談，重新領略牠們的昔日風采。

館方選擇了一系列化石及標本，每種動物的AI系統都經過專門編程，除了能改變語氣來適應交談對象的年齡，還擁有逾20種語言，包括西班牙語和日語，並為不同動物加上國家或地區口音，例如鴨嘴獸有澳洲口音，小熊貓有喜馬拉雅口音，而綠頭鴨有英國口音。

20種語言 帶有各地口音 參觀者可以問展品任何問題，例如問長鬚鯨骨架遇到過最有名的人時，牠回答自己在世時沒機會見到人類眼中的名人；問渡渡鳥標本牠以前吃甚麼時，牠描述在毛里裘斯的飲食，包括水果、種子和小型無脊椎動物，並解釋自己強大而彎曲的喙如何打開堅韌的果殼。

博物館副館長阿什比（Jack Ashby）表示，博物館通常缺乏與參觀者的互動，因此這項計劃非常有意義，人們可以與標本進行真正的對話，進一步接觸自然世界，館方亦希望測試能否利用這種方法改變人們對動物的看法，例如讓蟑螂發聲，或許可以讓民眾對蟑螂的印象有所改觀。本報綜合報道