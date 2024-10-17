中越瀑布跨境旅遊合作區投運

合作區內中國德天瀑布與越南板約瀑布相連，有奇特的喀斯特地貌和美麗的自然山水風光，構成亞洲第一大跨國瀑布。中方景區打造有兩國豐富文化元素的中越風情街和中越跨境街，越方一側則有越南特色美食和民族文化體驗。該合作區是中越於2015年簽訂相關開發協定之後，由廣西與越南高平省共同建設和實施的項目，雙方同意在德天（板約）瀑布景區各劃出兩平方公里設立合作區，於去年9月15日起試營，碩龍邊檢站累計為合作區辦理旅客邊檢手續3萬餘人次。