兩岸國際

尼日利亞運油車爆炸140死

【本報綜合報道】尼日利亞北部吉加瓦州一輛載有燃料運油車周二發生車禍後爆炸，造成至少140人死亡。當地警方公布，出事運油車周二晚上在州內高速公路爆炸，火勢持續至翌日凌晨熄滅，遇難者大多是油罐車失控翻側後、趕到現場試圖拿取汽油的民眾。
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