德淫狼連姦4華女 警指疑犯或中國籍

德國傳媒報道，該國自今年1月以來，發生針對中國女子的連環強姦案，至今已有4名中國女子遭受性侵，其中兩宗在法蘭克福地區發生，另外兩宗則在「鄰近的聯邦州」。當地警方以德文、英文與中文3語發布警示，呼籲年輕中國女性提高警覺，並指疑犯很可能是華人。

法蘭克福警察局上月底於官網同時以德語、英語和中文發布警情通告稱，警方已發出緊急警示，呼籲謹防一名很可能是中國籍的連環強姦犯。此人慣用的作案手段是通過網絡，特別是「小紅書」或「微信」上的廣告，有目的地尋獵年輕的中國女子。

偽裝看房下手 當局發中文警示 根據已知的案情，疑犯藉尋找住房及過夜機會為由，預約受害人見面參觀房屋，並表示有意租買，然後對受害人進行性侵。疑犯為減低受害人的警覺性，會在網上佯裝為女性。警方呼籲在接待看房或購房者時必須提高警惕，避免單獨接待訪客；遇上緊急情況要立即撥打110。

警方也提供受害者可撥打求助電話獲取專業的諮詢，並註明「可以用中文」。高級檢察官米斯（Dominik Mies）受訪時說：「我們將竭盡所能調查並起訴疑犯。但更重要的是警告潛在受害者，防範更多的襲擊。」

針對事件，有內媒表示害人之心不可有，但是防人之心不可無，強調無論甚麼時候、身在何方，都不要輕易相信陌生人，尤其是網絡交友，都存有一定的風險。報道指，在國外或許有時會感到孤獨，人在他鄉難以避免，建議多在現實生活中交友、擴闊社交圈，怎也比在網絡上強。本報綜合報道