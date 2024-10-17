防俄假資訊分化釀恐慌 德情報機關促國會撥款擴權

恐俄攻擊北約

聯邦情報局局長卡爾、聯邦憲法保衞局局長哈爾登旺及軍事反間諜局局長羅森柏格，出席聯邦議院聽證會。卡爾表示，俄羅斯把支援烏克蘭的德國視為敵人，俄羅斯或最遲在2020年代末攻擊北約。哈爾登旺則稱，俄羅斯試圖利用社會問題分化德國社會，形容俄羅斯一直是聯邦憲法保衞局的敵人。他指控，俄羅斯利用新聞平台「歐洲之聲」（Voice of Europe）散播假資訊，並以金錢收買同情俄羅斯的政客，讓他們在歐洲議會或其他地方推動俄方政策。