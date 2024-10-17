防俄假資訊分化釀恐慌 德情報機關促國會撥款擴權
【本報綜合報道】德國三大情報機關周一警告，俄羅斯企圖透過假資訊、發揮影響力及破壞行動，破壞德國內部團結，要求國會提供更多資金及容許情報機關擴大權力。
恐俄攻擊北約
聯邦情報局局長卡爾、聯邦憲法保衞局局長哈爾登旺及軍事反間諜局局長羅森柏格，出席聯邦議院聽證會。卡爾表示，俄羅斯把支援烏克蘭的德國視為敵人，俄羅斯或最遲在2020年代末攻擊北約。哈爾登旺則稱，俄羅斯試圖利用社會問題分化德國社會，形容俄羅斯一直是聯邦憲法保衞局的敵人。他指控，俄羅斯利用新聞平台「歐洲之聲」（Voice of Europe）散播假資訊，並以金錢收買同情俄羅斯的政客，讓他們在歐洲議會或其他地方推動俄方政策。
羅森柏格指出，俄方特務不論是調查德國向烏克蘭運送武器、協助訓練士兵，還是透過破壞行動製造恐慌，都是針對德國聯邦國防軍。她呼籲根據法律狀況現實調整情報機關權力，以便能夠以最好方式履行使命。
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