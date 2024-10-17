為填補對朝制裁機制缺失 韓夥10國成立監測小組

【本報綜合報道】南韓外交部周二表示，為彌補對北韓制裁監督機制的缺失，已聯同10國成立多國制裁監測組。

聯合國安理會北韓制裁委員會專家小組已於4月30日解散，導致制裁監督機制缺失。為填補漏洞，南韓、美國、日本、法國、英國、德國、意大利、荷蘭、加拿大、澳洲和新西蘭在聯合國框架外，另行成立多國制裁監測小組。南韓外交部官員稱，北韓持續違反安理會決議，展開非法武器交易等行為。主要國家一致認為，應迅速填補安理會監督北韓制裁執行機制空缺，因此決定成立多國制裁監測組。

不受安理會制約 監測組將扮演北韓制裁委員會專家小組角色，即時監控違反和規避對北韓制裁的活動，共享訊息並發布成果報告。南韓外交部官員表示，由於監測組不受安理會制約，報告周期靈活，可望克服先前專家小組活動的限制。