針對韓方頻繁挑釁 朝增140萬青年參軍

美日韓副外長會晤 討論應對平壤方案 北韓周二炸毀連接南韓部分道路，韓軍實施反制射擊，令朝鮮半島局勢急劇惡化。美日韓副外長周三在首爾舉行會議，討論北韓問題。朝方同日宣布針對韓方挑釁，國內逾140萬名青年同盟幹部和青年學生報名參軍或復隊。

北韓官媒朝中社昨批評，南韓匪幫犯下對北韓首都平壤的重大主權侵犯挑釁行為，造成了戰爭前夕的緊張狀態加快自取滅亡，又稱嚴懲韓方的殺敵意志使全國一片沸騰，數百萬青年大軍挺身而出。統計資料顯示，僅在周一和周二，在工作崗位和建設工地、田野和校園等全國各地有逾140萬青年踴躍報名，在參軍復隊申請書上簽字。

朝媒未報道炸毀接壤道路 韓媒指出，朝方官媒均未報道北韓炸毀韓朝連接道路的消息。勞動黨機關報《勞動新聞》昨日並未報道朝方前日炸毀韓朝軍事分界線附近的部分道路一事；朝中社亦「保持緘默」；北韓中央電視台周二晚的新聞節目也對此事隻字不提。

南韓外交部第一次官金烘均、美國國務院副國務卿坎貝爾和日本外務省事務次官岡野正敬周三出席美日韓外交次官協商會議，共商朝鮮半島等地區和全球問題的合作方案，以及三國合作方向。因應半島緊張局勢升級，三方或討論北韓在下月美國大選前後發起嚴重挑釁的可能性及其應對方案。另外，美國國務院發言人米勒表示，正與南韓密切注視北韓情況，並促請北韓降低緊張局勢，並停止任何可能增加衝突風險的行為。

韓聯參議長取消出訪美國 朝鮮半島緊張局勢加劇之際，韓聯社周三報道，南韓聯合參謀本部（聯參）議長金明秀臨時取消出訪美國。消息人士透露，金明秀原定周二赴美國出席高層會議，但考慮安全局勢後決定改以視像方式與會，並時刻處於準備就緒狀態。本報綜合報道