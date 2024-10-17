喬治亞州提早投票 首日票數創新高

喬治亞州州務卿辦公室官員史特林（Gabriel Sterling）表示，提早投票首日票數紀錄是2020年的13.6萬張。他在首日投票結束前，已預料會創新高。喬治亞州有16張選舉人票，在當選門檻的270張選舉人票中舉足輕重。從最近幾次民調來看，民主黨總統候選人賀錦麗、共和黨總統候選人特朗普在喬治亞州選情膠着，雙方均有勝出機會。隨着大選投票日進入最後3周衝刺階段，目前39個州提早投票票數達500多萬張，數字僅佔2020年大選1.58億張選票3%左右。維珍尼亞州以70.8萬票佔最多，密歇根州、佛羅里達州各有超過60萬票，賓夕凡尼亞州則有逾40萬票。