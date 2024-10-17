要求停火 真主黨警告打擊以全境

【本報綜合報道】黎巴嫩真主黨副總書記卡西姆周二表示，準備在以軍全面停火後結束敵對行動，否則擴大打擊範圍。他強調真主黨不會失敗，並已經恢復實力，每個關鍵職位都有接替者。

卡西姆指出，由於以色列轟炸整個黎巴嫩，真主黨有權在防衞情況下攻擊以色列全境，包括中部、北部和南部地區。真主黨已證明有能力打擊特拉維夫和海法，如果以色列不停火，真主黨將擴大打擊半徑，迫使數十萬乃至200多萬居民進入防空洞。卡西姆又稱，抵抗運動目的是解放被以色列佔領的領土，重申真主黨支持在加薩與以軍作戰的哈馬斯。以色列總理內塔尼亞胡與法國總統馬克龍通電話，表明拒絕單方面停火，稱無助改變黎巴嫩安全局勢、無法阻止真主黨在黎巴嫩南部重新武裝和重組。以色列國防軍宣稱，真主黨高級軍事領導層除兩名成員外，其餘均已確認擊斃。