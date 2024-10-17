耿爽促對話協商 解決也門問題

【本報綜合報道】中國常駐聯合國副代表耿爽周二在安理會也門問題公開會上發言時強調，對話協商是解決也門問題的唯一正確選擇。

籲青年運動勿擾紅海商船 耿爽說指過去幾周，加薩衝突持續延宕，黎以局勢急劇惡化，負面外溢效應不斷顯現。也門青年運動武裝對以色列發動打擊，以色列對荷台達港、拉斯伊薩港發動空襲。中方對當前事態及未來走向深感擔憂，認為當務之急是推動局勢降溫，防止衝突擴大。中方呼籲所有當事方保持冷靜克制，避免採取任何刺激緊張局勢進一步升級的行動。中方再次呼籲青年運動尊重各國商船根據國際法在紅海水域的航行權利，停止襲擾行為，維護紅海水域航道安全。

耿爽指出，也門形勢同中東局勢緊密相聯。持續一年之久的加薩衝突已經造成前所未有的人道主義災難，並日益將整個地區拖入戰爭衝突的泥潭。在關鍵時刻絕不能放任局勢進一步惡化，滑入不可挽回的境地。安理會必須保持團結，採取措施，制止不計後果、擴大戰火的軍事冒險行動，推動加薩永久停火、黎以局勢盡快降溫，避免中東地區陷入一場更大浩劫。

耿爽