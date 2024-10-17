救援加薩物資減半 美促以改善 否則削軍援

限時30日 以或棄圍困哈馬斯計劃 以色列持續向加薩、黎巴嫩及也門等地發動攻勢之際，美國國務院發言人米勒周二證實，美國防長奧斯汀、國務卿布林肯周日致函以色列國防部長加蘭特及戰略事務部長德爾默，要求以方在30天內改善加薩地帶人道狀況，否則美國暫緩提供更多軍事援助。美媒形容，這是美國對以色列這個親密盟友發出的最嚴厲書面警告。

NSM限制不影響提供防禦裝備 奧斯汀及布林肯在信中指出，運往加薩的人道救援物資已大幅減少，促請以色列在指定時間內採取具體措施改善狀況。信中提到，未能持續承諾實施和維持措施或對NSM-20和美國相關法律下的美國政策產生影響。NSM-20是美國總統拜登去年發布的一份備忘錄，規定美國武器接收者須提供可信且可靠的書面證明，表明尊重國際法。米勒透露，同類信件4月時曾發出，雖然加薩接收的救援物資在一段時間內有所改善，但此後下降50%以上，上月進入加薩的救援物資是過去一年新低。米勒強調，美方必須看到以方不會任意拒絕救援物資進入加薩。

《耶路撒冷郵報》援引國防消息人士稱，以色列總理內塔尼亞胡可能別無選擇，只能遵守美國要求，即使意味放棄圍困加薩北部哈馬斯武裝分子的計劃。另有以色列傳媒稱，NSM限制不適用於防禦裝備，例如美國日前決定在以色列部署，應對伊朗導彈攻擊的薩德防衞系統。

以涉違法逼巴人探地道陷阱 另外，《紐約時報》周一報道，以色列國防軍強迫被拘留加薩地帶巴勒斯坦人，走入哈馬斯地道探索陷阱，有關行動涉嫌違反國際法。以軍發聲明強調已嚴禁使用加薩平民執行軍事行動，當局將作審查。17歲加薩居民舒貝爾（Mohammed Shubeir）透露，他3月初被以軍拘留約10天時間，期間被迫戴上手銬，穿梭汗尤尼斯廢墟探索陷阱，更被送至一幢設有誘殺裝置公寓，直至完成任務後，未被起訴就獲得釋放。

報道指，至少11支小隊在加薩5個城市執行同類任務，背後通常有以色列情報機構人員參與。以軍士兵承認，有關任務屬於司空見慣，有相當後勤支援，且上級知情。

前軍事情報主管海曼（Tamir Hayman）證實，有被拘留人士被迫進入地道，也有人自願充當嚮導博取以軍好感。報道未發現有巴人因行動而受傷或死亡，卻有巴人未為意或未報告藏匿武裝分子，導致一名以色列軍官被殺。本報綜合報道

美國促以色列改善加薩人道狀況。（Getty Images圖片） 奧斯汀 布林肯