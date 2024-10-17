4藥店偽造處方 售特殊藥套醫保

【本報綜合報道】國家醫保局大數據中心近日篩查數據時發現，一名醫保參保人過去兩年在黑龍江省哈爾濱市一間藥店購買超過100萬元（人民幣‧下同，約110萬港元）藥物，於是派出專項飛行檢查組調查，最終發現4間藥店偽造處方，涉額總值逾1億元（約1.1億港元）。內地官媒周二報道，公安部門對涉事藥店已全部刑事立案，共凍結涉案醫保基金6,223萬元（約6,900萬港元），採取刑事強制措施和治安處罰共計51人，其中刑事拘留13人、行政拘留3人、取保候審15人。

涉案總值1.1億元 經調查，國家醫保局發現一名患者在兩年內購買160盒馬來酸阿伐曲泊帕片，每盒單價7,140元（約7,854港元），總數合共超過100萬元人民幣，遠超臨床合理用量。專項飛行檢查組隨後前往哈爾濱，並要求4間藥店交出患者購藥時提供處方，卻只得到上萬張幾乎全是手寫，且字體都是出自同一人的處方。

藥店負責人經詢問後承認，該些特殊藥處方並非由醫院開出，而是由一名藥品醫藥代表提供。針對藥店涉嫌透過違規出售特殊藥，利用醫保報銷政策優惠，從中套取醫保基金，國家醫保局已移交當地公安處理。