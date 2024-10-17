登革熱 廣州一周增437宗 現3重症近期首見

白雲區重災 海珠區最多輸入病例 廣東省廣州市疾病預防控制中心周二通報，上周一至周日全市報告新增437宗登革熱病例，較上一周增加185宗，環比增加73.41%。其中新增3宗重症病例，為近期首見，無死亡病例報告。

77宗輸入病例 廣州市疾病預防控制中心發布最新一期登革熱疫情監測訊息通報，新增360宗本地病例包括白雲區100宗、番禺區67宗、荔灣區46宗、花都區35宗、海珠區34宗、天河區32宗，越秀區、增城區、南沙區、黃埔區、從化區亦有個案。77宗輸入病例則以海珠區29宗最多，其他分布在越秀區、從化區、增城區、黃埔區、白雲區、花都區和荔灣區。

截至周一，全市11區的143個街鎮中有區域正展開登革熱疫情處置，顯示近期全市大部分街鎮都已涉及登革熱疫情。登革熱主要透過白紋伊蚊和埃及伊蚊傳播，感染登革熱後會出現的典型症狀，包括突發高燒（40℃以上）；劇烈頭痛、眼眶痛、肌肉骨骼關節痛；面紅、頸紅、胸紅；四肢軀幹或頭面部，出現充血性皮疹或點狀出血疹等。

典型登革熱的致死率通常低於1%，但重型登革熱常併發腦膜炎、消化道出血、出血性休克，患者可能因此在24小時內死亡。廣州市疾病預防控制中心呼籲市民，切實防範傳播風險，包括清理住家及周圍積水，如有症狀盡快就醫，配合展開相關檢測，並採取防蚊隔離措施。本報綜合報道