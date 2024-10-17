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江西39死火災 10人立案追責55官
江西省新余市渝水區天工南大道一間店舖今年1月24日發生火災，造成39死9傷。內媒周三報道，江西省公安機關對涉嫌違法犯罪的10名涉案人員立案偵查。省紀檢監察機關按照幹部管理權限，對事故中涉嫌違紀違法的55名公職人員嚴肅追責問責，其中新余市委書記鄭光泉受到黨內嚴重警告處分。（綜合報道）
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