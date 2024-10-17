兩岸國際

貴州紀委前副書記 涉受賄被捕

最高人民檢察院周三發布消息，貴州省紀委前副書記、省監委前副主任張平涉受賄案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。經最高人民檢察院指定管轄，天津市人民檢察院日前以涉嫌受賄罪對他作出逮捕決定，案件正進一步辦理。（綜合報道）
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