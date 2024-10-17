學校推薦赴菲工作涉開賭場 4職校生3獲免罰1緩刑

【本報綜合報道】湖南常德海乘職業學校部分學生經學校推薦赴菲律賓工作，回國後被以開設賭場罪抓捕。案件周一在河南信陽平橋區人民法院一審宣判，4名被公訴開設賭場罪的職校生中，3人被免予刑事處罰，一人判處緩刑。

回國被捕 最高涉款近20萬 此案涉及河南信陽警方自2021年以來開始偵辦的「九州娛樂城」特大跨境賭博案，這些職校生被指控為賭博網站窩點工作人員。常德海乘職校部分涉案學生被移送至湖南常德警方偵辦，常德海乘職校校長、法定代表人鄧廣周被以開設賭場罪追究刑事責任。平橋區人民法院8月27日分兩場審理九州娛樂城特大跨境賭博案中負責推廣工作的14名被告，包括3名常德海乘職業學校學生和一名唐山工業職業技術學院學生，他們的涉案金額介乎3萬至18萬餘元（人民幣‧下同，約3.3萬至19.8萬港元）。

法院審理認為，上述被告明知是賭博網站，仍幫助他人利用互聯網組織賭博活動，其行為均構成開設賭場罪，應依法懲處。但針對4名職校生是由學校推薦赴菲工作的情況，法院採納了辯護人的意見。其中夏××被判處有期徒刑一年兩個月，緩刑兩年，並罰款兩萬元（約2.2萬港元）。覃××、呂××和趙×均被認為犯罪情節輕微，並不需要判處刑罰。