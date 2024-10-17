華黑客傳成功潛伏英關鍵基建網絡

多名官方知情人士指，中方相關黑客活動全面並有系統性，範圍超越公眾已知、過去數年對英國國會或國防部的網攻。工黨政府上台後，高級官員很快便從情報安全單位獲悉，與華有關的黑客活動恐已危及英國部分供應鏈和電腦系統，這些攸關一系列重要基礎服務。英國歷屆政府均決定，不完整揭露英國關鍵基建網絡弱點，但工黨政府正審酌是否公開。

據報英國近來遭受的相關網攻以國防和能源領域實體、先進科技公司、政府部門以及國家衞生事務局（NHS）為主要目標。政客的私人通訊亦是英國安全單位關注的防禦弱點，遭入侵的案例實際比公眾已知的多。軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆近日呼籲，英國及盟友提防自身網絡防禦遭惡意測試甚至攻破，又指中國對英國構成的安全風險跟俄羅斯和伊朗不同，需與中英雙邊經貿關係一併管控。