日童命案 女子簽反仇日聲明 疑遭國安傳喚審問

廣東省深圳日本人學校一名10歲日籍男童上月18日當街被刺死後，不少內地民眾到事發學校門外獻花，亦有人舉行小型追思會。美媒周二報道，有內地女子簽署聲明，期望抑制當地仇日情緒，但遭兩名國家安全警察傳喚，並審問了兩小時。

報道指，有內地年輕人發起紀念活動，逾200人共同簽署聲明，其中一份寫有「作為中國公民，我們不希望在仇恨的土地上成長」。他們用真名簽署聲明，並在社交平台上發聲。其中一名24歲女子因而遭傳喚，警方稱該聲明是「反華勢力蓄意組織的行為，意圖挑起事端，破壞中國社會的穩定」。她向美媒表示，警方只關心誰組織這份聲明、為何會有人簽署，卻毫不尊重死者。另有北京法學教授發文指「再不發聲，我們都是共謀」，但不久後便遭刪文。

北京法學教授發文遭刪 日童身亡當晚，有逾50名內地人在日本東京參加燭光守夜活動，批評「中國長期以來盛行的極端民族主義及仇恨教育，遮蔽了一部分人對日本的認知」，聲言將致力改變此現狀。另有不少人到深圳日本人學校門口獻花，在線上線下舉行小型追思會。有在歐洲生活多年的內地女子則稱，不敢和父親談論事件，怕對方說受害日童「活該」。

網站員工指反日受歡迎 報道指，一名前日本大使向日媒透露，有視頻將中國的日本人學校描述為未來間諜的訓練基地，或者展示了普通中國人毆打日本人的虛構戲劇，令他感到擔憂。他曾要求中國當局刪除網上的錯誤訊息，但沒任何效果。

有內地短視頻網站的前員工表示，反日內容很受歡迎，因為它吸引流量，而且通常不會受到政府的審查。但在日籍男童遇害後，內地主要短片平台快手對90多個傳播有害訊息、煽動中日對立的帳號進行了處罰。本報綜合報道