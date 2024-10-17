解放軍前艇長偷渡 台法院拒申保

解放軍海軍潛艇前艇長阮芳勇6月從大陸偷渡到台灣後落網，上月被判監禁8個月，於是提出上訴，並聲請具保停押。台北士林地方法院前日認為阮芳勇犯罪嫌疑重大，在台無住居所、無財產，有逃亡之虞，又偷渡來台，顯然具有逃亡能力，仍有必要羈押，故駁回聲請。（綜合報道）