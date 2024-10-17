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赴港出席陸促統活動 台退將受罰
國民黨前黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠今年8月底赴香港參加大陸促統活動，在現場奏唱《義勇軍進行曲》時起立聆聽未迴避，返台後受查。台國防部前日表示與各部會審查後，決議裁罰他停止領受75%月退給與，為期5年。（綜合報道）
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