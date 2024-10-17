中俄總理會面 談合作提升產業鏈

李強表示，中方願與俄方加強戰略協調，拓展互利合作，雙方要緊密溝通協作，推動上合組織成員國增強戰略互信，堅持互利共贏，更加團結進取，着力加強貿易、能源、數碼經濟和綠色產業等各領域合作。米舒斯京則指，在當前國際形勢下，俄方願與中方相互支持彼此維護核心利益，加強共建「一帶一路」倡議同歐亞經濟聯盟對接，深化經貿、能源、交通運輸、農業等領域務實合作，密切在聯合國、上合組織、金磚國家等框架內溝通協作，推動兩國關係持續深入發展。