逾60國駐華武官 東部戰區方向參觀

【本報綜合報道】中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校前日發布消息，來自巴基斯坦、新加坡、南非、約旦、英國、哈薩克斯坦、加拿大、阿根廷等逾60國駐華武官，周一至六應邀赴解放軍東部戰區方向參觀訪問，深入了解中國式現代化，包括新時代人民軍隊建設取得的成就，推動中國與上述國家軍隊的友好合作關係。

陸軍指揮學院 下周辦論壇 吳謙另表示，根據年度計劃及雙方共識，中泰兩國軍隊本月中下旬於雲南舉行「突擊-2024」陸軍聯合訓練，以聯合反恐行動為課題，組織有人無人協同、特種爆破、直升機機降、聯合搜剿等課目訓練，以提升雙方聯合行動能力。此外，解放軍陸軍指揮學院下周一至五將在江蘇南京舉辦鐘山國際論壇，老撾、柬埔寨、伊朗等逾10國陸軍代表參加；本月28日至下月3日陸軍工程大學將在南京舉辦第11屆陸軍國際學員周，意大利、新加坡等國軍校生長軍官學員代表參加。

針對有報道稱美國、日本、印度、澳洲海軍本月在印度洋舉行的「馬拉巴爾」聯合訓練旨在應對中國，吳謙認為有關國家間的防務安全合作，不得損害第三方利益，批評美日印澳「四邊機制」已淪為美遏華維霸的政治工具。至於日本近來發布中國航母遼寧號編隊動向，他稱日方炒作「刷存在感」，強調遼寧號在南海訓練是年度例行安排，今後將按計劃常態組織類似訓練活動。