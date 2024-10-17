海基會秘書長到軍事遺址 稱九二共識過時

【本報綜合報道】台灣海基會秘書長羅文嘉前日下午前往馬祖拜會連江縣副縣長陳冠人，並一同參訪當地軍事遺址「26據點」。羅文嘉稱，九二共識已過時，非常歡迎大陸海協會到當地協商「26共識」，會更有前瞻性。他昨天在大坵島上提議向大陸送一對梅花鹿，分別取名「和和」及「平平」，也就是「和平之鹿」。

羅文嘉表示，這次來馬祖有兩個目標，一是傳達海基會和陸委會的價值與看法，更希望行銷馬祖的美好。他強調，馬祖過去是戰地崗哨，如今成為文化展點。他指台北到馬祖的船程需8小時，從馬祖南竿到福建福州卻只要30分鐘，因緣際會下台澎金馬成為一體、成為自由民主的基地，而自由民主需要保衞，否則就會消失。過去馬祖鄉親為了台澎金馬的自由民主體制付出很多成本，如今則要作為和平交流的第一線。他強調，和平交流的基本原則是守護中華民國的主權，以及自由民主的體制，否則白費過去多年付出。他又指所謂九二共識是30多年前的架構，拿來談未來30年甚至300年的關係已過時。他表示，海協會來到這邊談「26共識」會更有前瞻性，認為不要為了個人的野心、利益，犧牲了人民福利。