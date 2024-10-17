蔡英文轉抵法國 傳將訪美 北京警告勿同意行程

【本報綜合報道】台灣的蔡英文卸任後首訪歐洲，受邀到捷克布拉格的公元兩千論壇發表演說，前日轉抵法國巴黎繼續行程。她發文稱將前往羅浮宮，也會與法國的好朋友見面、交流，持續傳遞台灣對民主、自由與人權的信念，深化與法國的夥伴關係。

無公開捷克以外站點 台媒指，考慮到安全問題及接待方壓力，加上台灣副總統蕭美琴今年訪歐曾遭大陸大使館官員跟蹤，蔡英文此行除了捷克外，其餘行程均未事前公開，到歐洲後才依序安排。蔡英文離開捷克前，發布參觀布拉格廣場等地的影片，並預告前往下一站，為台灣民主繼續打拚。

對於蔡英文會見捷克參眾兩院議長，大陸駐捷克使館發言人指陸方在台灣問題上的立場一貫而明確，堅決反對任何台獨分子以任何名義竄訪中國建交國。陸方敦促捷方切實恪守一個中國原則，停止以任何形式為台獨分裂勢力提供便利；又批評民進黨當局打着各種幌子進行台獨分裂活動，欺騙國際社會。另外，美媒前日引述消息報道，蔡英文結束歐洲之行後，預計在未來數周內訪問美國。白宮和台灣駐美代表處拒絕評論消息。中國大陸駐美大使館表示堅決反對，並警告美國勿同意此次行程。