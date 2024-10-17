解放軍圍台演練一日 美料京政治目的已達

陸再對賴清德批評 露倚外謀獨本性 大陸周一舉行大規模圍台軍演，但只持續一天，美國前國防部印太安全事務助理部長薛瑞福分析指，北京或認為已達到對台發出政治信號的目的。法國外交部亦關切今次軍演，前日重申台海和平穩定不可或缺，反對以武力或脅迫單方面改變現狀。國台辦昨日再度批評台灣賴清德的雙十演說，斥是不折不扣的台獨分裂主張。

薛瑞福接受美媒訪問時指出，大陸圍台軍演似乎是非常針對雙十演說，故認為他們的意圖不是要進行一個長時間、旨在維持脅迫的演習，而是要強調其政治論點。台國安局長蔡明彥昨日指出陸方今次圍台軍演以空中兵力動員強度較大，不排除接下來再有「聯合利劍-2024C」圍台演習，台方會料敵從寬，加強跟盟友合作。

國台辦斥屬「台獨自白」 另外，國台辦發言人陳斌華前日批評賴清德雙十演說拋出台獨新謬論，不斷升級挑釁一個中國原則，將「新兩國論」更系統化、具體化，蓄意升高兩岸緊張局勢，形容為更具危害性、破壞性的「台獨自白」。陳斌華昨再指出，賴清德鼓吹所謂與國際社會合作，是要「倚外謀獨」，暴露其頑固台獨本性。他指，賴清德的說法是偷換概念的歷史悖論及邏輯混亂的台獨怪談，目的是要藉所謂「中華民國」之名，上市他的台獨新論調，以愚弄民眾。

陳斌華批評賴清德當局一直企圖通過渲染大陸威脅，企圖將台灣綁上台獨戰車，裹挾台灣民眾當台獨炮灰。陸方願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，這針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。本報綜合報道

解放軍早前繞台進行「聯合利劍-2024B」軍事演習。 陳斌華 解放軍在演練時出動大量裝備。 軍演兵種聯合突擊，重點演練海空備戰警巡。