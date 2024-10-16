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重25克 印度男創全球最小洗衣機

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健力士世界紀錄官方周一公布，印度男子沙伊（Sebin Saji）發明了一款迷你洗衣機，其長寬均不足40毫米，僅重25克，創下全球最小洗衣機紀錄。經測試，這部洗衣機體積雖小，卻能夠正常運轉，完成洗滌、沖洗和脫水任務。
進行清洗進行清洗
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印度男子沙伊（Sebin Saji）印度男子沙伊（Sebin Saji）
印度男子沙伊（Sebin Saji）
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